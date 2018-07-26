Вашингтон намерен оставить в силе антироссийские санкции
Они будут действовать до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Он подчеркнул, что США не признают и не признают аннексию Крыма.
«Мы едины с нашими союзниками и партнерами, а также международным сообществом по поводу территориальной целостности Украины», — подчеркнул госсекретарь. Он не исключил, что в отношении России будут введены дополнительные санкции.
Комментарии11
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indeezjoe 26 июля 2018 | 09:38
"Антиамериканские санкции"... Ай молодцы эховские инфотаджики! Оговорочка по Фрейду!...
;-))))
vikwlad 26 июля 2018 | 10:07
Неплохо бы в словах "признают" и "признают" ставить ударения. Русский язык надо уважать.
liliputin_fashist 26 июля 2018 | 09:38
Антиамериканские?
a_111111 26 июля 2018 | 09:39
И когда редактор сайта уйдет в дворники?
snikkersnepper 26 июля 2018 | 09:42
a_111111:
Так его оттуда выгнали - за непригодность.
У Эха за утро два ляпа и один фейк. И это только из того, что я посмотрел.
И да - скринить не забываем.
zolingen 26 июля 2018 | 09:42
Не, ну это не новость. Это факт, а редактор- не на своем месте.
santathefrosr 26 июля 2018 | 09:43
Гениальный заголовок!
noxepy_7_40_ 26 июля 2018 | 09:43
Дух львов одобряет этого псто! Так держать, больше позитива!
zenit_chempion 26 июля 2018 | 09:46
Ха-ха. Редактор так спешит гадости о России подбирать, что редактировать не успевает.
pr22000 26 июля 2018 | 09:48
Рекламный трюк. Редактор бывший пиарщик. Все с удивлением заходят на страницу.
srk2658lu 26 июля 2018 | 10:03
Ну надо же сдерживать мафиозную Расею...
А то она так и Америку к себе присоединит....вместе с проданной Аляской!