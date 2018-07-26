Китайская полиция задержала женщину, она пыталась совершить попытку самосожжения недалеко от посольства США в Пекине
Ранее поступила информация о взрыве. Представители посольства пока никак не прокомментировали эту ситуацию.
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Ранее поступила информация о взрыве. Представители посольства пока никак не прокомментировали эту ситуацию.
Комментарии3
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sg91 26 июля 2018 | 09:39
Стопудово ее звали Ю Ли Я и она была облита Силой Сибирячка. Кремль все делает чтобы рассорить братские народы Китая и сша..
haldey 26 июля 2018 | 09:50
sg91:
Посольства США просто притягивают к себе экстремизм. Хотя нет, посольства генерируют экстремизм.
Бешенный генератор экстремизма.
za_stalina 26 июля 2018 | 10:00
Пыталась совершить попытку. Нормально