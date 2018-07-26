США официально не признали присоединения Крыма к Российской Федерации
Эта территория захвачена силой в нарушение международного права, — сказал глава госдепа Майк Помпео: «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма. Я хочу заверить, что Соединенные Штаты не признают предполагаемую аннексию Крыма. Мы стоим вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом в нашей приверженности Украине и ее территориальной целостности. Снятия санкций, связанных с Крымом, не будет, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине. Настоящая Крымская декларация формализует политику Соединенных Штатов».
Майк Помпео тажке отметил, что США готовы усиливать давление на Россию.
Посольство России в ответном заявлении называет утверждения об агрессии России «мифом» – по мнению дипломатов, американские партнеры «живут в иной реальности».
Комментарии31
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 26 июля 2018 | 09:08
В ответ кремлежулики не признают присоединение Аляски к США и усилят экономическое давление на Америку?
liliputin_fashist 26 июля 2018 | 09:09
mikhail_spb_: Россия — удивительная страна. Её граждане имеют право проводить референдум в Украине, но не имеют право проводить его у себя.
accyapa 26 июля 2018 | 09:22
liliputin_fashist: "Россия удивительная страна..."
В России референдумы проведут только так, если конечно силовики на какой-нибудь территории, к примеру в Калининграде, возьмут и присягнут на верность Германии.
Нечего Холопцам пенять на зеркало, коли рожа крива. А теперь нищенствуюте и скулите: Пиндосы поможите." А Пиндосам на вас ХлЫбоко насра... .
semia 26 июля 2018 | 09:27
Помним ,как ночью вооруженные зеленые человечки собрали в Крыму местных депутатов и те естественно проголосовали за проведение "референдума" Под дулами автоматов за что только не проголосуешь! Потом сроки проведения референдума все время смещали и везде в крыму зеленые человечки...
accyapa 26 июля 2018 | 09:36
semia: "Помним как зеленые человечки собрали депутатов..."
А что в это время делали Украинские силовики в Крыму? - А они тоже активно помогали зелёным человечкам собирать депутатов и обеспечивали безопасность заседания парламента республики.
ostapbey 26 июля 2018 | 10:03
accyapa: украинские силовики теперь магадан обороняют.. от женщин и детей, которые спереди стоят.
Призыв по месту жительства теперь и у них
Даже..
honduras_na_colyme 26 июля 2018 | 09:28
А я вчера уже отмечал, что пошёл вал событий по итогам тёрок агента Рыжего с куратором Плюгавым.
Трамп повыдавал там столько пуков в лужу, наплевав на подготовленную методичку, что сейчас, видимо, его ближайшие помощники вызвали его на ковёр, покрутили хором пальцем у виска, и убедили, что он роет себе полититческую (для начала) могилу.
И Трамп, как человек логичный и последовательный, санкционировал откат.
Вот и появилась Крымская декларация, где всё систематизировали и обрисовали путирастам их печальные перпективы.
Бешеный пёс Мэттис синхронно сделал заказ на партию Джавелинов на овер 300 лимонов баксов, всё на экспорт, в т.ч. в Украину.
Болтон заявил, что Пукина в США в этом году точно, что не ждут, а потом будет видно.
Что будет видно после окончания расследования Мюллера, можно уже сказать: Пукина будут и дальше принимать в загашниках возле буфетов-туалетов.
Хейли сделала вообще жёсткую заяву: США и РФ никогда не будут иметь дружеские отношения.
В конгрессе анонсирован антирашистский закон, в котором на Трампа вообще надеяться не будут и пропишут всё в подробностях: и против финсектора, и против военки, и, что важно, против госдолга. Трампу останется только взять под козырёк.
Так что, портянки, каковы практические итоги тёрок двух крутых пацанов, бгг?
serhio_25__ 26 июля 2018 | 09:30
mikhail_spb_: Т.е. ты сам понимаешь, что всем насрать, что там США признает или нет?
ostapbey 26 июля 2018 | 09:34
Так Россия существует только благодаря вере её обитателей в какую нибудь ахинею. Когда потеряна вера, быстро разрушается и сама страна..
Во что ты веришь??
Нонче даже??
serhio_25__ 26 июля 2018 | 10:01
ostapbey: ""Так Россия существует только благодаря вере её обитателей в какую нибудь ахинею..."" - да, укропчик, Россия существует только потому что верит в себя, а не ищет себе хозяина, чтобы верить ему, как это делают укропы.
edyunia 26 июля 2018 | 09:35
serhio_25__: \\ что всем насрать\\
ПАЦАК, о каких "всех" ты имеешь ввиду? Я, например, уверен в том, что даже не всем кремлюкам "насрать, что там США признает или нет?" Q!
sm59 26 июля 2018 | 09:41
serhio_25__: Похоже, что "насрать" - становится главной российской скрепой.
serhio_25__ 26 июля 2018 | 10:03
sm59: Это лучше, чем укропские скрепы - подайте нам, дякую вам...
ostapbey 26 июля 2018 | 10:10
Феордасты России триста лет верили "татаромонгоскому "игу"...
Триста лет верили дому Романовых.
Триста лет верили победе коммунизма.
Теперь триста лет верят поеде путинизма??
???
Или , говаривают, что русский Горбачев придумал феордастам России УСКОРЕНИЕ??
И прочую лабуду с ахинеей даже??
lion64__2 26 июля 2018 | 09:13
Как известно, Гавайские острова пиндосы захватили под предлогом искоренения там каннибализма. А как прекратится такая практика, так будет им дана независимость. Видно, сильны народные традиции, до сих пор в укромных местах поедом едят друг друга коренные жители.
edyunia 26 июля 2018 | 09:17
lion64__2: \\будет им дана независимость.\\
Тебе на аву барана бы. Спроси у гавайцев, хотят ли они независимости от США? И за одно расскажешь им как янки негров линчуют.
lion64__2 26 июля 2018 | 09:23
edyunia: Прочитай на досуге Джека Лондона, если грамоте обучен.
edyunia 26 июля 2018 | 09:26
lion64__2: \\Прочитай на досуге Джека Лондона\\
Разве Джек Лондон коренной гаваец?
sg91 26 июля 2018 | 09:34
edyunia:
Ну так и ты спроси у крымчан хотят ли они быть в составе Украины. Хотя у них то как раз спросили..
edyunia 26 июля 2018 | 09:46
sg91: sg91: \\Ну так и ты спроси у крымчан\\
Портянка прочти и учти.
С 9 мая 2014 г. в Уголовный кодекс РФ вступила в действие новая статья 280.1, предусматривающая ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.
vetsurgeon 26 июля 2018 | 09:27
lion64__2: бред
vladimirgornitsky 26 июля 2018 | 09:14
Что США и Россия, которую олицетворяет человек, без которого нет России, живут в разных реальностях, это точно.
Абсолютно верно сказала про человека, без которого нет, Меркель - что он живет в параллельной вселенной, то есть в альтернативной реальности. И всю Россию утянул за собой в эту реальность, которая напоминает Королевство кривых зеркал.
А Трамп, понятно, усиленно отрабатывает задний ход после позорного поведения в Хельсинки. Так что напрасно российский агитпроп возликовал после этой встречи.
davi__koloradov 26 июля 2018 | 09:16
"Посольство России" таки получило кокс из Аргентины, и живет в своей реальности.
fekoff 26 июля 2018 | 09:18
Да, все живут в иной реальности, и только Россия в НЕ иной.
vetsurgeon 26 июля 2018 | 09:21
украинцы поверили росии. дебилы наивные
ostapbey 26 июля 2018 | 09:36
vetsurgeon: думаешь русские дебилы не знали какой чемодан берут на перевоспитание?? И на перенатягивание искусственной кожей..
Без ручки даже..
glotov 26 июля 2018 | 09:28
Что-то больно часто они это повторяют. Похоже на сеанс самовнушения. Видать, сильно сомневаются.
i_c_e 26 июля 2018 | 09:32
В ответ можно признать нелегитмным последний референдум в Пуэрто Рико, и не признавать эту территорию частью США.
Но вообще ожидаемое заявление. Путин направо и налево говорит, что вопрос Крыма «обсуждению не подлежит». Ну вот и в США «не подлежит». То есть часть санкций «неснимаема». Посмотрим, кто ещё к «не обсуждению» «подтянется».
ppvngavr 26 июля 2018 | 09:37
Абсолютно понятная Декларация. Администрация Президента США и не могла поступить иначе, принимая во внимание, что США вместе с Англией и Россией в соответствие с Будапештским Меморандумом от 1994 года, являются ГАРАНТОМ суверенитета и территориальной целостности Украины и нераспространения ядерного оружия на ее территорию.
Никакая уважающая себя держава не может закрыть глаза на данные ею же гарантии, чтобы бы высокомерно не выкрикивал на эту тему Кремль.
Вместе с тем жить как-то надо. Для этого необходимо незамедлительно заглушить разрастающийся конфликт России с Украиной. Как это сделать читайте в публикации "Как урегулировать конфликт России с Украиной":
http://www.proza.ru/2018/03/09/1447
us101 26 июля 2018 | 09:46
А разве есть много стран которые признают?
mikr 26 июля 2018 | 09:48
//...Эта территория захвачена силой в нарушение международного права, — сказал глава госдепа Майк Помпео...//
Напрасно он это сказал. Ведь эта фраза идет вразрез с политикой Запада. Американцы изо всех сил стараются внушить миру мысль о том, что "право сильного" принадлежит только им, а остальные страны должны любые свои действия согласовывать с США. Заявляя, что Россия нарушает международные права, Помпео признал факт примера наплевательского отношения на так называемый американский миропорядок. А поскольку американцы уже достаточно долго ничего существенного не могут этому противопоставить, то тем самым они расписываются в собственном бессилии. Что непременно вызывает ухудшение американского имиджа и снижение влиятельности США во всем мире. А с другой стороны повышает имидж России и заставляет Запад уважительно относиться к ее интересам.