США официально не признали присоединения Крыма к Российской Федерации

Эта территория захвачена силой в нарушение международного права, — сказал глава госдепа Майк Помпео: «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма. Я хочу заверить, что Соединенные Штаты не признают предполагаемую аннексию Крыма. Мы стоим вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом в нашей приверженности Украине и ее территориальной целостности. Снятия санкций, связанных с Крымом, не будет, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине. Настоящая Крымская декларация формализует политику Соединенных Штатов».

Майк Помпео тажке отметил, что США готовы усиливать давление на Россию.

Посольство России в ответном заявлении называет утверждения об агрессии России «мифом» – по мнению дипломатов, американские партнеры «живут в иной реальности».