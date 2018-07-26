Прокуратура требует закрыть на 90 суток челябинскую городскую свалку

Иск, составленный совместно с министерством экологии Челябинской области, уже направлен в суд.

Суть претензий прокуратуры и министерства экологии состоит в том, что мусор складируют на объекте, которого нет в государственном реестре, то есть полигон работает незаконно. Ответчик по иску – муниципальное предприятие «Горэкоцентр», которое занимается вывозом отходов.

Прокуратура требует лишить «Горэкоцентр» лицензии и взыскать с него компенсацию вреда окружающей среде на сумму более миллиарда рублей.

В будущем челябинская городская свалка должна быть закрыта, после чего начнется процесс рекультивации. С 1 июля этого года туда уже запретили вывозить отходы с предприятий, но до сих пор складируют там мусор, который накапливает население.

Иск с требованием приостановить работу свалки на 90 суток надзорное ведомство и министерство подали в Центральный районный суд Челябинска. Первое заседание состоится 26 июля.