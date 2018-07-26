Прокуратура требует закрыть на 90 суток челябинскую городскую свалку
Иск, составленный совместно с министерством экологии Челябинской области, уже направлен в суд.
Суть претензий прокуратуры и министерства экологии состоит в том, что мусор складируют на объекте, которого нет в государственном реестре, то есть полигон работает незаконно. Ответчик по иску – муниципальное предприятие «Горэкоцентр», которое занимается вывозом отходов.
Прокуратура требует лишить «Горэкоцентр» лицензии и взыскать с него компенсацию вреда окружающей среде на сумму более миллиарда рублей.
В будущем челябинская городская свалка должна быть закрыта, после чего начнется процесс рекультивации. С 1 июля этого года туда уже запретили вывозить отходы с предприятий, но до сих пор складируют там мусор, который накапливает население.
Иск с требованием приостановить работу свалки на 90 суток надзорное ведомство и министерство подали в Центральный районный суд Челябинска. Первое заседание состоится 26 июля.
Комментарии4
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venmud 26 июля 2018 | 09:11
А куда потом накопившийся за три месяца во дворах мусор повезут?
shibaev 26 июля 2018 | 09:21
venmud: А у них думаете только одна такая незаконная свалка? И почему только сейчас спохватились? Скорее всего не договорились об откате и влепили штраф на лярд,чтобы неповадно было... У нас по всей стране таких свалок тьма! Бюджет у них колоссальный. Все про них знают,но пока не рассорятся из за суммы ответов,до тех пор тишина.
shibaev 26 июля 2018 | 09:23
shibaev: Из за суммы ОТКАТА...извините,редактор меня исправил
venmud 26 июля 2018 | 10:10
shibaev:Спасибо за отклик. Но позволю возразить, поскольку, занимаюсь борьбой с крупной свалкой в спб - Новый Свет. Откаты - не самое главное. Мусорный бизнес по рентабельности после наркотиков и проституции самый выгодный. Чиновники подыгрывают основательно, но получают крохи. Что мешает городу платить не за рейс с машиной мусора, а за привезенный мусор на официально разрешенную свалку, чтобы лишить смысла вываливать это дерьмо в леса вблизи города? И таких вопросов тьма. Главное, что на мусоросортирующие и перерабатывающие заводы у городов нет денег и технологическая цепочка до конечного полезного продукта в России отсутствует.