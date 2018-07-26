В Забайкалье госпитализированы девять объявивших голодовку работников Дарасунского рудника
Шахтеры протестуют против многомесячной невыплаты зарплаты на предприятии.
Врачи скорой помощи увезли девять участников голодовки из-за ухудшения их состояния. Люди жаловались на головокружение и недомогание из-за повышенного артериального давления, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального Минздрава. Еще более 80 человек продолжают голодовку. Их состояние два раза в сутки мониторит фельдшер участковой больницы.
О начале акции 33 шахтера Дарасунского рудника объявили два дня назад. Спустя сутки в голодовке участвовало уже более 90 человек. Они требуют выплатить им зарплату за два месяца. Общий долг предприятия перед горняками уже превышает 32 миллиона рублей. В прокуратуре Забайкальского края сообщили, что несколько десятков работников рудника направили в суд заявления о взыскании зарплаты. В отношении руководства предприятия возбуждено два административных производства.
Отметим, что это уже не первая забастовка на Дарасунском руднике. В мае прошлого года более 80 горняков отказывались выйти из шахты на поверхность. Спустя три месяца 50 шахтеров объявили голодовку из-за задержки зарплат
Комментарии7
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nernerr 26 июля 2018 | 09:09
Вдруг...
liliputin_fashist 26 июля 2018 | 09:11
nernerr: Новости Русского мира)))))))))))) Такого хорошего, духовного и благополучного)))) И что другие страны его сторонятся??
lenin3 26 июля 2018 | 09:22
А в Москве,радостно объявил Собакин,средняя зарплата уже 87тыр ублей.Может,уголь в столице поискать?
edyunia 26 июля 2018 | 09:10
Какие мелочные и меркантильные людишки эти золотоискатели, во время когда необходимо сплотится вокруг президента-батюшки потуже затянув пояса, они раскачивают лодку. Сослать их в Сибирь на рудники.
ukov 26 июля 2018 | 10:05
всего то два дня голодовки и госпитализация?
Сенцов "голодует" 62 дня и как огурец!
ruderpost 26 июля 2018 | 09:20
всего то два месяца? ну наглецы! а когда за горячолюбимого голосовали всей шахтой то о чём думали.?
sergirusso 26 июля 2018 | 09:54
Дебилы какие то... Не смотрят "Первый канал", не знают, что в Рашке все прекрасно.