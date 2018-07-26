В Забайкалье госпитализированы девять объявивших голодовку работников Дарасунского рудника

Шахтеры протестуют против многомесячной невыплаты зарплаты на предприятии.

Врачи скорой помощи увезли девять участников голодовки из-за ухудшения их состояния. Люди жаловались на головокружение и недомогание из-за повышенного артериального давления, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального Минздрава. Еще более 80 человек продолжают голодовку. Их состояние два раза в сутки мониторит фельдшер участковой больницы.

О начале акции 33 шахтера Дарасунского рудника объявили два дня назад. Спустя сутки в голодовке участвовало уже более 90 человек. Они требуют выплатить им зарплату за два месяца. Общий долг предприятия перед горняками уже превышает 32 миллиона рублей. В прокуратуре Забайкальского края сообщили, что несколько десятков работников рудника направили в суд заявления о взыскании зарплаты. В отношении руководства предприятия возбуждено два административных производства.

Отметим, что это уже не первая забастовка на Дарасунском руднике. В мае прошлого года более 80 горняков отказывались выйти из шахты на поверхность. Спустя три месяца 50 шахтеров объявили голодовку из-за задержки зарплат