ФСБ предъявило официальное обвинение в госизмене сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву, сообщил «Эху Москвы» руководитель «Команды 29» Иван Павлов, отметив, что адвоката по соглашению следователь не допустил.

Адвокаты также оспорят предъявление обвинения и потребуют немедленного освобождение Виктора Кудрявцева. Мосгорсуд 2 августа рассмотрит жалобу на заключение под стражу обвиняемого в госизмене.