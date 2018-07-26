ФСБ предъявило официальное обвинение в госизмене сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву
ФСБ предъявило официальное обвинение в госизмене сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву, сообщил «Эху Москвы» руководитель «Команды 29» Иван Павлов, отметив, что адвоката по соглашению следователь не допустил.
Адвокаты также оспорят предъявление обвинения и потребуют немедленного освобождение Виктора Кудрявцева. Мосгорсуд 2 августа рассмотрит жалобу на заключение под стражу обвиняемого в госизмене.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
liliputin_fashist 26 июля 2018 | 09:05
У вас нет такого чувства, что все эти грозные "новинки" российского оружия, которые не сходят с экранов, это всё-таки больше достижения СОЗМУЛЬТФИЛЬМА, а не Министерства обороны?
mikhail_spb_ 26 июля 2018 | 09:12
С каждым днём работы у недремлющих органов всё больше.
Растёт число госизменников и шпионов, как в сталинское лихолетье.
pol663344 26 июля 2018 | 09:48
mikhail_spb_: что было раньше:нашли изменника и изоблачили.. или придумали изменника и назначили?
vladimir1_57 26 июля 2018 | 09:34
Казнить Кудрявцева!!!!
pol663344 26 июля 2018 | 09:45
А с какой целью разыгран этот спектакль? На всякий случай, чтобы потом сказать, что все высокие технологии украли?
А вообще, были ли они эти технологии? Или только фантазии и союзмультфильм?
punyoshohlai 26 июля 2018 | 10:03
pol663344: были ли они эти технологии?
Страна, не способна производить даже автомобили. О какой ещё ракете разговор?!