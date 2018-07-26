В Роскосмосе подтвердили информацию о задержании гендиректора НПО имени Лавочкина Серегя Лемешевского
В Роскосмосе подтвердили информацию о задержании гендиректора НПО имени Лавочкина Серегя Лемешевского – он стал фигурантом дела о мошенничестве, — сообщает ТАСС. Ранее в Госкорпорации уточнили, что Лемешевский написал заявление об увольнении со 2-го августа.
Комментарии5
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liliputin_fashist 26 июля 2018 | 09:07
ФСБ завела дело по статье о разглашении гостайны за передачу спецслужбам Запада сведений об отсутствии в России анонсированного Путиным гиперзвукового оружия.
venmud 26 июля 2018 | 09:07
Деловой человек Рогозин. Мастер уголовных дел вместо реальных экономических и технологических результатов.
polsan 26 июля 2018 | 09:18
Каждый день сообщают на ЭХЕ о посадках за мошенничество и взяточничество, а когда таких новостей нет, вроде как чего-то не хватает! Это просто уже эпидемия что ли?
sborisych 26 июля 2018 | 10:07
polsan:
Эти новости, вероятно, закончатся не раньше, чем попересажают всех. В том числе и самих чекистов...
sm59 26 июля 2018 | 09:29
ЛЮБОЙ гендиректор ЛЮБОГО госпредприятия - МОШЕННИК!!!
Потому что иначе в гендиректора не пробиться. И не усидеть в должности.
Как писал Маркс-Энгельс - "Материя определяет сознание".