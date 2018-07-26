В Парагвае пропал небольшой самолет, на борту которого министр сельского хозяйства страны Луис Гнейтинг
Связь с экипажем прервалась спустя 15 минут после взлета. Экипаж не сообщал о неполадках на борту, — передает агентство EFE.
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Связь с экипажем прервалась спустя 15 минут после взлета. Экипаж не сообщал о неполадках на борту, — передает агентство EFE.
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