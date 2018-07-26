Репортера CNN Кейтлан Коллинз не пустили на пресс-конференцию президента Трампа из-за «неуместных вопросов»
Репортера CNN Кейтлан Коллинз не пустили на пресс-конференцию президента Трампа из-за «неуместных вопросов» – об этом журналистка рассказал в эфире телеканала. Коллинз спросила Трампа, не считает ли он, что его бывший адвокат Майкл Коэн предал его, записав их разговор. Также она поинтересовалась, почему президент Путин еще не принял приглашение посетить США.
Журналистка добавила, что Трамп не ответил на ее вопросы. Она утверждает, что ей не дали возможности присутствовать на пресс-конференции президента.
Комментарии3
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sim202_ 26 июля 2018 | 08:51
Зашкварился Трамп.
Стоило разок с Пыней пообщаться-
и вот результат...
liliputin_fashist 26 июля 2018 | 08:54
sim202_:
Путин Трампу:
- А давай ты тоже вместо своей страны будешь помогать Сирии?
- Лол, я ж не е..нутый!))))))
irinakingsize1 26 июля 2018 | 09:10
По-моему, американцам надо напрячься мыслями. Двух слонов в одной посудной лавке мир может не перенести