Репортера CNN Кейтлан Коллинз не пустили на пресс-конференцию президента Трампа из-за «неуместных вопросов» – об этом журналистка рассказал в эфире телеканала. Коллинз спросила Трампа, не считает ли он, что его бывший адвокат Майкл Коэн предал его, записав их разговор. Также она поинтересовалась, почему президент Путин еще не принял приглашение посетить США.

Журналистка добавила, что Трамп не ответил на ее вопросы. Она утверждает, что ей не дали возможности присутствовать на пресс-конференции президента.