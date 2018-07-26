Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии: «США и Евросоюз любят друг друга»
«США и Евросоюз любят друг друга», — заявил президент Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. «Это был большой день для свободной и честной торговли» – написал Трамп в Твиттере.
Стороны договорились, в частности, не вводить новые пошлины пока идут переговоры о торговле.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_voila 26 июля 2018 | 08:52
Вот это правильно!!!
sg91 26 июля 2018 | 08:56
Это он так сказал после того как Юнкер ему засос на шее оставил? ))
http://img.vz.ru/upimg/m93/m934221.jpg
tremens_delirium 26 июля 2018 | 09:33
✄ «США и Евросоюз любят друг друга» ✄
"Но странною любовью" по Лермонтову
igorrrpadlowitchs 26 июля 2018 | 09:36
Трамп профессиональный разводчик : знает, где надавить и знает, где попустить!