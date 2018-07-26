Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии: «США и Евросоюз любят друг друга»

«США и Евросоюз любят друг друга», — заявил президент Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. «Это был большой день для свободной и честной торговли» – написал Трамп в Твиттере.

Стороны договорились, в частности, не вводить новые пошлины пока идут переговоры о торговле.