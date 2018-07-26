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08:45, 26 июля 2018

Цукерберг потерял почти 17 млрд долларов на фоне недовольства инвесторов результатами квартальной отчетности Фейсбук

Основатель Фейсбука Марк Цукерберг потерял почти  17 миллиардов долларов на фоне недовольства инвесторов результатами квартальной отчетности социальной сети. На закрытии торгов акции компании рухнули на 24%.
Если падение продолжится, Цукерберг может лишиться третьего места в списке миллиардеров от Блумберг.

Комментарии

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olegleon 26 июля 2018 | 08:57

обеднел Марк. как теперь жить будет? на что питаться?? ))

piterjanis 26 июля 2018 | 09:04

да и пёс с ним (с)

polsan 26 июля 2018 | 09:06

Фотографии дом в котором живёт Цукерберг стоит посмотреть тем, кто ещё не видел.

irinakingsize1 26 июля 2018 | 09:06

Мне б его заботы: 17 ярдов туда, 17 ярдов сюда

echo_fil 26 июля 2018 | 09:39

Самое интересное не написали - как это ФБ умудрилась сработать в убыток? В чём просчитались?

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