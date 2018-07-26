Цукерберг потерял почти 17 млрд долларов на фоне недовольства инвесторов результатами квартальной отчетности Фейсбук

Основатель Фейсбука Марк Цукерберг потерял почти 17 миллиардов долларов на фоне недовольства инвесторов результатами квартальной отчетности социальной сети. На закрытии торгов акции компании рухнули на 24%.

Если падение продолжится, Цукерберг может лишиться третьего места в списке миллиардеров от Блумберг.