Цукерберг потерял почти 17 млрд долларов на фоне недовольства инвесторов результатами квартальной отчетности Фейсбук
Основатель Фейсбука Марк Цукерберг потерял почти 17 миллиардов долларов на фоне недовольства инвесторов результатами квартальной отчетности социальной сети. На закрытии торгов акции компании рухнули на 24%.
Если падение продолжится, Цукерберг может лишиться третьего места в списке миллиардеров от Блумберг.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 26 июля 2018 | 08:57
обеднел Марк. как теперь жить будет? на что питаться?? ))
piterjanis 26 июля 2018 | 09:04
да и пёс с ним (с)
polsan 26 июля 2018 | 09:06
Фотографии дом в котором живёт Цукерберг стоит посмотреть тем, кто ещё не видел.
irinakingsize1 26 июля 2018 | 09:06
Мне б его заботы: 17 ярдов туда, 17 ярдов сюда
echo_fil 26 июля 2018 | 09:39
Самое интересное не написали - как это ФБ умудрилась сработать в убыток? В чём просчитались?