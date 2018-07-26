Правоохранительные органы задержали гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского
Правоохранительные органы задержали гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, — подтвердили ТАСС в Роскосмосе. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник, задержана также руководитель Дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова – оба подозреваются в мошенничестве и превышении полномочий.
НПО имени Лавочкина одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли.
Комментарии2
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sensei54 26 июля 2018 | 08:57
Всё под контролем.
Вместо работяг- инженеров посадим молодёжь - толстомордых сынков, не знающих даже русского языка.
Что-то типа Боярского.
irinakingsize1 26 июля 2018 | 09:03
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