Правоохранительные органы задержали гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, — подтвердили ТАСС в Роскосмосе. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник, задержана также руководитель Дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова – оба подозреваются в мошенничестве и превышении полномочий.

НПО имени Лавочкина одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли.