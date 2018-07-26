Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации национальной валюты

С 20 августа с суверенного боливора исчезнет пять нулей. Обновленная национальная валюта будет привязана к венесуэльской криптовалюте «петро», — заявил Мадуро

По прогнозу МВФ по итогам 2018 года инфляция в Венесуэле прогнозируется на уровне миллиона процентов. Это поставит страну в положение Зимбабве 2000-х годов.