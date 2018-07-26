В Японии казнены шестеро членов секты Аум Синрикё, — объявило Министерство юстиции. Таким образом приведены в исполнение смертные приговоры в отношении всех осужденных к высшей мере наказания, включая основателя секты, Сёко Асахару.

Аум Синрикё запрещена во многих странах, в том числе и в России. Секта несет ответственность за зариновую атаку в Токийском метро в 1995 году, — тогда погибли 13 человек, несколько тысяч пострадали.