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08:32, 26 июля 2018

В Японии казнены шестеро членов секты Аум Синрикё

В Японии казнены шестеро членов секты Аум Синрикё, — объявило Министерство юстиции. Таким образом приведены в исполнение смертные приговоры в отношении всех осужденных к  высшей мере наказания, включая основателя секты, Сёко Асахару.
Аум Синрикё запрещена во многих странах, в том числе и в России. Секта несет ответственность за  зариновую атаку в Токийском метро в  1995 году, — тогда погибли 13 человек, несколько тысяч пострадали.

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