Ансамбль имени Александрова не планирует выступать на фестивале «Нашествие»
Ансамбль имени Александрова не планирует выступать на фестивале «Нашествие» – об этом ТАСС сообщил художественный руководитель коллектива Геннадий Саченюк. Ранее газета Коммерсант писала, что ансамбль может заменить артистов, отказавшихся выступать на «Нашествии» из-за сотрудничества организаторов фестиваля с Министерством обороны.
«Нашествие» пройдет с 3 по 5-е августа в Тверской области.
Комментарии1
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vasyakirin 26 июля 2018 | 08:37
А кто их о планах спрашивает?
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