Посольство России в США выступило с заявлением в ответ на «Крымскую декларацию» госсекретаря Майкла Помпео
Он призвал Россию прекратить оккупацию Крыма. «Политика США в отношении этого вопроса неизменна: целостность Украины должна быть восстановлена», — подчеркивается в декларации
Российское посольство заявило на это, что «американские партнеры живут в иной реальности», как говорится в сообщении дипмиссии «мифы об агрессии России и опасностях на полуострове развенчивают сотни тысяч украинцев, а также американские музыканты и спортсмены, которые посещают Крым».
Комментарии3
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danko_voila 26 июля 2018 | 08:34
Вот это правильно!!!
danko_voila 26 июля 2018 | 08:37
danko_voila: а попрео знает где Украина находится. Найдёт, если с картой разберётся. А Крым он видел по гуглю. С верху. Пусть Флориду вернут губинцам, а не борзеют.
vladimir1_57 26 июля 2018 | 08:38
Пиндосам и подпиндосникам остается только трындеть