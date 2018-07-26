Посольство России в США выступило с заявлением в ответ на «Крымскую декларацию» госсекретаря Майкла Помпео

Он призвал Россию прекратить оккупацию Крыма. «Политика США в отношении этого вопроса неизменна: целостность Украины должна быть восстановлена», — подчеркивается в декларации

Российское посольство заявило на это, что «американские партнеры живут в иной реальности», как говорится в сообщении дипмиссии «мифы об агрессии России и опасностях на полуострове развенчивают сотни тысяч украинцев, а также американские музыканты и спортсмены, которые посещают Крым».