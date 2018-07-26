В Забайкалье госпитализированы девять шахтеров Дарасунского рудника
В Забайкалье госпитализированы девять шахтеров Дарасунского рудника, — сообщает РИА со ссылкой на региональный Минздрав.
Ранее шахтеры объявили голодовку из-за многомесячной невыплаты зарплаты на предприятии. Акция началась 24-го июля. На следующий день прокуратура забайкальского края возбудила административное дело в отношении руководства Дарасунского рудника. По данным ведомства, общая задолженность по зарплате достигла 32 миллионов рублей.
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