В Забайкалье госпитализированы девять шахтеров Дарасунского рудника, — сообщает РИА со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее шахтеры объявили голодовку из-за многомесячной невыплаты зарплаты на предприятии. Акция началась 24-го июля. На следующий день прокуратура забайкальского края возбудила административное дело в отношении руководства Дарасунского рудника. По данным ведомства, общая задолженность по зарплате достигла 32 миллионов рублей.