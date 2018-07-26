В Роскосмосе подтвердили информацию о задержании гендиректора НПО имени Лавочкина Серегя Лемешевского – он стал фигурантом дела о мошенничестве, — сообщает ТАСС. Ранее в Госкорпорации уточнили, что Лемешевский написал заявление об увольнении со 2-го августа.