Акции социальной сети Фейсбук упали на 24% после закрытия основных торгов в США — квартальный финансовый отчет компании оказался хуже, чем ожидали аналитики. Владельцы акций Фейсбук всего за несколько минут потеряли около 150 миллиардов долларов.

В этом году компания оказалась в центре сразу нескольких скандалов, в том числе, связанных с утечками данных. До последнего момента это не сказывалось на стоимости акций, — отмечает издание Медуза.