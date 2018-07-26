Музыкантов, отказавшихся от участия в фестивале «Нашествие», заменит ансамбль песни и пляски имени Александрова
Музыкантов, отказавшихся от участия в фестивале «Нашествие», заменит ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова, — об этом пишет газета Коммерсант со ссылкой на источник в Министерстве обороны. Как сказал один из собеседников газеты, это реакция ведомства на демарш. Комментариев организаторов фестиваля издание не приводит.
Ранее на «Нашествии» отказались выступать несколько рок-групп. Они объяснили это сотрудничеством организаторов с Министерством обороны, отметив, что на рок-фестивалях не должно быть пропаганды милитаризма.
Комментарии8
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vasyakirin 26 июля 2018 | 08:22
Ту-154Б-2 уже подготовлен к вылету?
ajsenev 26 июля 2018 | 08:26
Ничего не скажешь, "адекватная" замена.
arye_11 26 июля 2018 | 08:27
ajsenev:
Знатно!!!
Главное, очень свежо и оригинально.
На рок-фестивале выступают поющие солдаты в отглаженных мундирах.
Ну, тогда на армейский смотр надо бы пригласить группу "Рамштейн".
Шойгу, жги...!!!
Это у тебя получается лучше всего.
gregor 26 июля 2018 | 08:26
Музыкантов, отказавшихся от участия в фестивале «Нашествие», заменит ансамбль песни и пляски имени Александрова
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Точно -точно ..... фестивале «Нашествие» будет ансамбль песни и пляски имени Александрова, Кобзон , Кадышева ,Бабкина и Петросян .
marktretiy 26 июля 2018 | 08:32
gregor: Киркорова с Басковым и Михайлова бы ещё подтянуть. Это было бы точно "нашествие"!
marktretiy 26 июля 2018 | 08:29
Во! Это по-нашенски, по рок-фестивальному! И те, кто не отказался из рокеров, будут чувствовать себя как в своей тарелке рядом с песней и пляской.
pantv66 26 июля 2018 | 08:34
Быдлорок. Схавают.
bratec_kot 26 июля 2018 | 08:35
Бойкотировать надо все что связано с государством