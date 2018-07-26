Музыкантов, отказавшихся от участия в  фестивале «Нашествие», заменит ансамбль песни и пляски имени Александрова

Музыкантов, отказавшихся от участия в фестивале «Нашествие», заменит ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова, — об этом пишет газета Коммерсант со ссылкой на источник в Министерстве обороны. Как сказал один из собеседников газеты, это реакция ведомства на демарш. Комментариев организаторов фестиваля издание не приводит.

Ранее на «Нашествии» отказались выступать несколько рок-групп. Они объяснили это сотрудничеством организаторов с Министерством обороны, отметив, что на рок-фестивалях не должно быть пропаганды милитаризма.