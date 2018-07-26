Компания Мосметрострой рассматривает возможность строительства тоннеля в Крыму
Речь идет об обходной дороге вокруг Севастополя по аналогии с МКАД, — рассказал Известиям гендиректор компании Сергей Жуков. По его словам, после введения в эксплуатацию Крымского моста, поток автомобилей через Севастополь увеличился – образовались пробки.
Компания планирует подать свою заявку сразу после тогО, как будет объявлен конкурс.
Комментарии5
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vik_tor 26 июля 2018 | 08:23
Пилите, Шура, они золотые...
danko_voila 26 июля 2018 | 08:25
vik_tor: тунель в Киев, что бы бандеровцев перевезти на Колыму.
vla7815 26 июля 2018 | 08:27
Народ, выворачивай карманы на новые распилы.
vasyakirin 26 июля 2018 | 08:30
vla7815: А может, Севастополь в сторонку перенести, еще выгоднее будет?
moskalito 26 июля 2018 | 08:38
vasyakirin: И дешевле :)))