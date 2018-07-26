Компания Мосметрострой рассматривает возможность строительства тоннеля в Крыму

Речь идет об обходной дороге вокруг Севастополя по аналогии с МКАД, — рассказал Известиям гендиректор компании Сергей Жуков. По его словам, после введения в эксплуатацию Крымского моста, поток автомобилей через Севастополь увеличился – образовались пробки.

Компания планирует подать свою заявку сразу после тогО, как будет объявлен конкурс.