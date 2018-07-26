Суд приговорил бывшего директора завода «Радиоприбор» к четырем годам лишения свободы за умышленную невыплату зарплаты
Во Владивостоке суд приговорил бывшего директора оборонного завода «Радиоприбор» Михаила Харченко к четырем годам лишения свободы за умышленную невыплату зарплаты сотрудникам предприятия.
Суд признал подсудимого виновным в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. Сам Харченко свою вину не признал, — сообщает ТАСС.
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