В Москве идет подготовка к концерту на Манежной площади под названием «Россия в моем сердце»
Он пройдет в субботу. Организаторы называют его праздничным, при этом какая именно дата отмечается, не указано.
Концерт на Манежной площади посвящен спортивным победам россиян в этом году, следует из афиши. В числе гостей указаны победители и призеры зимней Олимпиады в Пхенчхане, а также футболисты российской сборной. Ряд подмосковных ВУЗов и бюджетных организаций, тем временем, в соцсетях объявили об организованной поездке на концерт. Причем информация разнится: если одни учреждения просто говорят о сборе желающих, то другие указывают на необходимость получить пригласительные билеты. При том, что вход на Манежную площадь в субботу будет свободным. Некоторые организации пишут в соцсетях, что билеты позволят получить на концерте лучшие места. А сообщество «Удмурты в Москве» в соцсети «ВКонтакте» говорит о некоей репетиции, которая пройдет за день до события. Будет ли это репетиция артистов, или же сами члены сообщества будут показывать какой-то номер, не уточняется.
Концерт «Россия в моем сердце» пройдет с участием Олега Газманова, Стаса Пьехи, Полины Гагариной, Димы Билана и еще целого ряда артистов.
Комментарии5
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putin_itogy 26 июля 2018 | 08:06
Говно в моём унитазе.(во дворе, дырка)..
danko_voila 26 июля 2018 | 08:27
putin_itogy: хохломорда в твоём майдане.
rena1960 26 июля 2018 | 08:22
Россия-страна...всегда в моём сердце...,душа наполняется патриотизмом,а в это время государственная власть беззастенчиво шарит в карманах у граждан...
vla7815 26 июля 2018 | 08:22
А почему не путин в моем сердце ???? Вон он какой молодец. Страну до пенсионного кидалова уже довел. А раньше - до санкций и антисанкций имени путина.
greeg1 26 июля 2018 | 08:38
Самое лучшее время трогать русское вымя тогда, когда русская душа ходит по концертам, чемпионатам мира или уходит в запой.