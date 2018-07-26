В Москве идет подготовка к концерту на Манежной площади под названием «Россия в моем сердце»

Он пройдет в субботу. Организаторы называют его праздничным, при этом какая именно дата отмечается, не указано.

Концерт на Манежной площади посвящен спортивным победам россиян в этом году, следует из афиши. В числе гостей указаны победители и призеры зимней Олимпиады в Пхенчхане, а также футболисты российской сборной. Ряд подмосковных ВУЗов и бюджетных организаций, тем временем, в соцсетях объявили об организованной поездке на концерт. Причем информация разнится: если одни учреждения просто говорят о сборе желающих, то другие указывают на необходимость получить пригласительные билеты. При том, что вход на Манежную площадь в субботу будет свободным. Некоторые организации пишут в соцсетях, что билеты позволят получить на концерте лучшие места. А сообщество «Удмурты в Москве» в соцсети «ВКонтакте» говорит о некоей репетиции, которая пройдет за день до события. Будет ли это репетиция артистов, или же сами члены сообщества будут показывать какой-то номер, не уточняется.

Концерт «Россия в моем сердце» пройдет с участием Олега Газманова, Стаса Пьехи, Полины Гагариной, Димы Билана и еще целого ряда артистов.