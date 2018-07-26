Басманный суд проверит законность уголовного дела в отношении главы Серпуховского района Александра Шестуна
Басманный суд проверит законность уголовного дела в отношении главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Сумма причиненного ущерба оценивается в 62 миллиона рублей.
Семья арестованного записала видеообращение к Владимиру Путину с просьбой честного расследования его дела. Преследование Шестуна связано с его политической деятельностью, говорит жена арестованного Юлия.
На видео также присутствуют четверо детей Шестуна, младшие из которых плачут и просят «вернуть им папу».
Комментарии1
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gregor 26 июля 2018 | 08:12
Басманный суд проверит законность уголовного дела в отношении главы Серпуховского района Александра Шестуна
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Басманный суд проверит законность.....................
Это последний анекдот в России . После его рассказа на сцене ,весь зал ржёт .