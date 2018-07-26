Басманный суд проверит законность уголовного дела в отношении главы Серпуховского района Александра Шестуна

Басманный суд проверит законность уголовного дела в отношении главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Сумма причиненного ущерба оценивается в 62 миллиона рублей.

Семья арестованного записала видеообращение к Владимиру Путину с просьбой честного расследования его дела. Преследование Шестуна связано с его политической деятельностью, говорит жена арестованного Юлия.

На видео также присутствуют четверо детей Шестуна, младшие из которых плачут и просят «вернуть им папу».