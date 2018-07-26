Российские дипломаты собираются посетить сегодня в американской тюрьме Марию Бутину
В Москве требуют ее освобождения.
Марию Бутину активно поддерживают российские власти, хотя у нет никакого официального статуса. К ней уже приходили сотрудники посольства, в ее защиту выступил президентский совет по правам человека и российский МИД. В министерстве иностранных дел даже запустили в соцсетях флешмоб в поддержку Бутиной – предлагают размещать ее фотографию в качестве аватарки. В прессе 29-летнюю россиянку нередко называют шпионкой, но формально ее обвиняют в другом – в сговоре с целью работы в интересах российского правительства и отсутствии регистрации в качестве иностранного агента. В документах прокуратуры утверждается, что Бутина связана с российскими спецслужбами и использовала сексуальные контакты для внедрения в ряды Национальной стрелковой ассоциации и других организаций, которые потенциально имеют влияние на администрацию Дональда Трампа.
По данным СМИ, Бутина была помощницей зампреда ЦБ Александра Торшина и была на его встречах с высокопоставленными американскими чиновниками.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
andy66 26 июля 2018 | 08:07
чаю не пить! Ни под каким видом!
putin_itogy 26 июля 2018 | 08:09
Главная гетера её Величества..
В бой брошен весь резерв командира полка..
Вытащить любой ценой! Я, сказал.
/царь. просто царь./
chapter_2 26 июля 2018 | 08:11
Из-за таких, как М.Бутина, власти США мурыжат россиян при получении ими въездных виз.
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 26 июля 2018 | 08:20
chapter_2: И--за таких как вы преподавателей ученики не получают знания. Нужно давать знания ученикам, а не круглосуточно троллить на ЭМ как вы.
sasass 26 июля 2018 | 08:14
Власть в штаны наложила , что Бутина попала...
ramun 26 июля 2018 | 08:15
А украинские дипломаты посетить господина Сенцова не собираются,нет?
Или их не пускают,российские самые справедливые в мире власти?
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 26 июля 2018 | 08:22
ramun: А к Вышинскому украинские власти представителей России пустили?