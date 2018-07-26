В Роскосмосе подтвердили задержание гендиректора НПО им. Лавочкина

Накануне стало известно, что против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Гендиректора одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли Сергея Лемешевского задержали сотрудники ФСБ. У него дома и в самом НПО им. Лавочкина были проведены обыски, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По делу также задержана глава дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова – она также участвовала в мошеннической схеме. Как следует из материалов дела, Лемешевский и Аверьянова заключали фиктивные контракты на оказание юридических услуг с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» — это бюро представляло интересы НПО им. Лавочкина в судебных разбирательствах с Роскосмосом. Обвиняемые, полагает следствие, выплачивали юристам фирмы необоснованные премии. Всего за два года сумма выплат превысила 330 миллионов рублей. Накануне в «Роскосмосе» сообщили, что Сергей Лемешевский подал заявление об отставке. Свой пост он должен был покинуть 2 августа.

По данным источников «Коммерсанта», вопрос о мере пресечения задержанным будет решаться сегодня