Марк Цукерберг, по оценкам Bloomberg, потерял почти 17 миллиардов долларов
Публикация квартального отчета и негативные прогнозы аналитиков привели к обвалу стоимости акций Facebook, пишет MarcetWatch. Негативное влияние на стоимость акций оказали данные о снижении темпов роста выручки крупнейшей в мире социальной сети.
Комментарии2
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andrang2 26 июля 2018 | 08:02
Как в одной песенке:
"Кто-то теряет, кто-то находит"
Почему пишут кто потерял, а не пишут кто нашел?
putin_itogy 26 июля 2018 | 08:02
Давно мне не нравится этот туповатый мальчик мажор..
Пользующийся чужим продуктом.