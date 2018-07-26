Палестинские радикалы из сектора Газа запустили в течение ночи по Израилю 9 ракет
Большинство из них упали в незаселенной местности или в районе оборонительного заграждения на границе. Одну ракету перехватила система ПВО «Железный купол», сообщила армейская пресс-служба. О пострадавших и ущербе сообщений не поступало.
Комментарии5
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arye_11 26 июля 2018 | 07:57
"Палестинские радикалы" вчера еще и не то устроили.
Вечером группа подростков, среди которых были просто дети, начали бросаться на пограничный забор с целью прорыва.
Солдаты этих детей принялись разгонять.
И вот тут то и полетели пули, израильский офицер получил тяжелое пулевое ранение.
Ловушка была подстроена, в засаде сидели снайперы.
Потом вмешались танки, самолеты, все пошло своим накатанным путем.
А как же палестинские дети, "цветы жизни", они то как...???
А кому они нахрен нужны. Взрослые дяди их погнали под пули, дети и пошли.
Вот так и воюем с "палестинскими радикалами".
vezdehod 26 июля 2018 | 08:24
Долг платежом красен - пусть ждут ответного Удара. но не вопят. что их обижают.
vikwlad 26 июля 2018 | 08:02
Теперь пусть ждут ответного "гостинца".
sasass 26 июля 2018 | 08:07
Идут пока потешные запуски...
ramun 26 июля 2018 | 08:24
Неугомонные палестинцы умеют только камни в евреев швырять и продавать христианским паломникам крестики,иконы и свечи.Во имя воровства своими руководителями всех денег,которые им подают.