Не менее 10 человек погибли и пострадали в результате теракта в Кабуле

Его совершил рано утром террорист-смертник в отношении военных Национального директората безопасности. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местную полицию.

Расследование по делу продолжается, выясняются детали произошедшего. Ответственность за теракт взяли на себя члены запрещенного в России радикального движения «Талибан».