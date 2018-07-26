Не менее 10 человек погибли и пострадали в результате теракта в Кабуле
Его совершил рано утром террорист-смертник в отношении военных Национального директората безопасности. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местную полицию.
Расследование по делу продолжается, выясняются детали произошедшего. Ответственность за теракт взяли на себя члены запрещенного в России радикального движения «Талибан».
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