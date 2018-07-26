Российское посольство обвинило США в засекречивании дела Марии Бутиной
Россиянка арестована по подозрению в работе в качестве иностранного агента.
Вызывает удивление позиция стороны обвинения, которая стремится ограничить доступ общественности к деталям разбирательства, говорится на странице дипмиссии в Facebook. Подчеркивается, что такими же методами пользовались спецслужбы Великобритании, расследуя дело об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлия. По словам дипломатов, фактов, доказывающих незаконную деятельность Бутиной нет, однако против нее уже начали «клеветническую компанию».
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sensei54 26 июля 2018 | 07:38
Граждане из МИДа! Вам не надоело смешить публику?
vasyakirin 26 июля 2018 | 07:39
а в РФ дело улюкаева было закрыто из за какой то гостайны...
хотя рассматривалось дело частной компании...
pmasel 26 июля 2018 | 07:40
Нашем мидовкам обязательно свое жало нужно сунуть не в свое дело.
yralez 26 июля 2018 | 07:50
Значит совершенно точно......шлюха-шпионка..