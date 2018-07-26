Российское посольство обвинило США в засекречивании дела Марии Бутиной

Россиянка арестована по подозрению в работе в качестве иностранного агента.

Вызывает удивление позиция стороны обвинения, которая стремится ограничить доступ общественности к деталям разбирательства, говорится на странице дипмиссии в Facebook. Подчеркивается, что такими же методами пользовались спецслужбы Великобритании, расследуя дело об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлия. По словам дипломатов, фактов, доказывающих незаконную деятельность Бутиной нет, однако против нее уже начали «клеветническую компанию».