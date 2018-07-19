Z Архив новостей новости
5 0 6 0
Эксклюзив Эха 07:02, 26 июля 2018

Минтруд предлагает ввести уголовную ответственность для работодателей, увольняющих людей предпенсионного возраста

Эта мера может быть включена в план правительства по смягчению последствий пенсионной реформы. Предлагаемое решение, как считают в министерстве труда, позволит не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по возрастному признаку, пишет РБК. Также предлагается обязать работодателей информировать об увольнении сотрудника предпенсионного возраста службы занятости.
Этот проект не соответствует реалиям рыночной экономики. Найдется множество способов его обойти, в том числе путем давления на работника, заставляя его подписать заявление об уходе по собственному желанию. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер. По его мнению, работодателей необходимо стимулировать путем освобождения их от налогов на прибыль или трат на переобучение работников, а не угрожать им.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Виктор Шендерович писатель

Вахтангу Кикабидзе — 80 лет Уж если искать скрепы для этого расползающегося пространства и межеумочного времени, то Вахтанг Константинович, безусловно, одна из них…

5 173 6 31590 19.07
Kкультура, общество, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

То, что делает Россия сегодня – ну никак нельзя сравнивать с нацистской Германией Никакой параллели, на мой взгляд, между Путиным и Гитлером проводить нельзя. Я не вижу…

5 456 6 79347 19.07
Kспорт, рф, германия, общество, политика, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 67 6 5888 25.07
Kчечня, языки, мнения
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 274 6 25019 20.07
Блоги

Журнал Time поместил на обложку объединённое изображение лиц Путина и Трампа В главном материале номера Time раскритиковало Трампа за проваленные переговоры, на которых якобы доминировал Путин…

5 78 6 21851 19.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, сми, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 121 6 13788 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 177 6 19324 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Путин и Трамп мне не близки ни с какого перепугу, равно как и пенсия. Все равно я на эту пенсию не рассчитываю, и я не понимаю, почему надо ломать такие копья из-за 15 тысяч рублей в месяц…

5 121 6 16443 19.07
#слушать 02:39:21 8читать $скачать 36.5 МБ
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 60 6 7274 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 89 6 11037 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 40 6 5117 23.07
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27367 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Блоги

Музыканты бойкотируют фестиваль «Нашествие» из-за Минобороны Выступать на рок-фестивале отказались группы: «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Distemper» и «Йорш» и певица Монеточка…

5 46 6 6686 25.07
Kмузыка, общество, минобороны, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 114 6 16713 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Блоги

Видеоблог Екатерины Шульман политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС, специалист по проблемам законотворчества

+ Развод с государством и кризис патерналистского сознания: предсказание 2014 г. с предисловием Развод с государством и кризис патерналистского сознания: предсказание 2014 г. с предисловием Анти-элитный запрос, который делает результаты выборов в Европе и Северной Америке, он до нас докатится…

5 86 6 51351 19.07
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 54 6 8998 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения

Популярное за неделю

Новости

Российские военные поблагодарили Израиль за удар по позициям боевиков в Сирии Это сорвало крупную провокацию террористов, полагают в Минобороны

5 2 6 4692
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Государство превратилось в раковое образование, которое заставляет граждан обслуживать себя. Это гигантский паразит, который внедрился в тело России и высасывает из нее все соки…

5 110 6 111292 21.07
#слушать 47:38 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 274 6 25019 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 257 6 669916 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 405 6 452414 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7137430
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3587982

Сегодня в эфире