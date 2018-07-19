Минтруд предлагает ввести уголовную ответственность для работодателей, увольняющих людей предпенсионного возраста

Эта мера может быть включена в план правительства по смягчению последствий пенсионной реформы. Предлагаемое решение, как считают в министерстве труда, позволит не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по возрастному признаку, пишет РБК. Также предлагается обязать работодателей информировать об увольнении сотрудника предпенсионного возраста службы занятости.

Этот проект не соответствует реалиям рыночной экономики. Найдется множество способов его обойти, в том числе путем давления на работника, заставляя его подписать заявление об уходе по собственному желанию. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер. По его мнению, работодателей необходимо стимулировать путем освобождения их от налогов на прибыль или трат на переобучение работников, а не угрожать им.