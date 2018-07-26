США добились уступок со стороны Евросоюза по торговым вопросам...

На переговорах в Вашингтоне стороны договорились смягчить свои позиции, благодаря которым удастся избежать торговой войны. Как заявил после переговоров президент США Дональд Трамп, они запустили «новую фазу в отношениях». По словам Трампа, переговоры с ЕС призваны «снять» вопрос о пошлинах на импорт европейской стали и алюминия в США и об ответных пошлинах на импорт американских товаров в ЕС.

США, в частности, начнут работу по увеличению экспорта сжиженного газа в Европу, сообщил в ходе итоговой пресс-конференции глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Также европейцы согласились снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и иной сельскохозяйственной продукции из США. По словам Юнкера, стороны договорились не вводить новых пошлин пока переговоры о торговле продолжаются. Гглава Еврокомиссии назвал встречу «хорошей и конструктивной».