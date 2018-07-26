Акции Facebook упали на 24% сразу после закрытия основных торгов в США
Квартальный финансовый отчет компании оказался хуже, чем ожидало большинство аналитиков. Для одной из самых дорогих компаний в мире это означает, что акционеры потеряли всего за несколько минут суммарно около 150 миллиардов долларов. До объявления о финансовых результатах акции Facebook находились на историческом максимуме; с начала года они выросли на 23%.
Facebook в этом году оказался в центре сразу нескольких скандалов, связанных с утечками данных и с непредотвращением вмешательства в американские выборы. До последнего это не сказывалось на стоимости акций Facebook.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт