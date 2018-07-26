США заблокировали в Совете безопасности ООН российскую инициативу по Ближнему Востоку

Россия выступила за создание проекта документа, который установил бы безальтернативность международно признанной основы для решения проблемы Палестины и ближневосточного регулирования, сообщили в российском постпредстве. Там отметили, что российская инициатива нашла поддержку «большинства членов Совбеза, включая кувейтских, боливийских и китайских партнеров».