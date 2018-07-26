Правоохранительные органы Алтайского края поставили на учет двух школьниц, которые зарубили топором котенка

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД. По его словам, в ходе проверки выяснилось, что видео убийства записано в одном из сел Бурлинского района Алтайского края, личности девочек 14 и 15 лет, установлены. В суд направлен материал о помещении их в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. На родителей составлен административный протокол.