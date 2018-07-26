Национальная валюта Венесуэлы будет деноминирована и привязана к венесуэльской криптовалюте Petro с 20 августа
Это позволит стабилизировать финансовую ситуацию в стране, сообщил президент страны Николас Мадуро. По его словам, обновленные боливары потеряют пять нулей, передает издание El Nacional. С января прошлого по январь нынешнего года инфляция в стране превысила 4000%, в феврале ее показатель составил более 6000%. Тогда же Bloomberg в очередной раз назвал Венесуэлу страной с самой «несчастной» экономикой в мире. А на днях в МВФ предупредили, что инфляция в боливарианской республике может достигнуть 1 000 000% до конца года, в случае, если власти не изменят финансовую политику.
Комментарии2
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voviliamus 26 июля 2018 | 07:00
Жалко Венесуэллу, но эксперимент по привязке национальной валюты к крипте интересный. Хорошо, когда эксперименты с неизвестным результатом ставят не только в России.
ura_123 26 июля 2018 | 07:06
Может это с мадурой что то не так?
Надо не кровати передвигать,а девочек менять)))