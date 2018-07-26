В результате серии терактов на юге Сирии погиб 221 человек

Четверо смертников взорвались в городе Свейда — столице одноименной провинции, а еще несколько террористов атаковали жителей небольших поселков к северу и западу от города. Об этом сообщает Agence France Presse со ссылкой на данные правозащитников.

Из поселков боевиков выбили прибывшие туда военные армии Башара Асада. В общей сложности, включая смертников, были убиты 38 террористов.

Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Отмечается, что этот теракт стал одним из крупнейших, совершенных исламистами в Сирии.