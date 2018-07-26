В результате серии терактов на юге Сирии погиб 221 человек
Четверо смертников взорвались в городе Свейда — столице одноименной провинции, а еще несколько террористов атаковали жителей небольших поселков к северу и западу от города. Об этом сообщает Agence France Presse со ссылкой на данные правозащитников.
Из поселков боевиков выбили прибывшие туда военные армии Башара Асада. В общей сложности, включая смертников, были убиты 38 террористов.
Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».
Отмечается, что этот теракт стал одним из крупнейших, совершенных исламистами в Сирии.
Комментарии3
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keg 26 июля 2018 | 06:54
"авган" ни чему наших вояк не научил....
ostapbey 26 июля 2018 | 06:59
Пойдут, наконец, и в Россию сирийские беженцы.
Хоть тушкой, а хоть и чучелом.
Даже..
ostapbey 26 июля 2018 | 07:04
В восемнадцати миллионной Сирии около ПЯТИ МИЛЛИОНОВ беженцев, и ТРИНАДЦАТЬ миллионов нуждаются в гуманитарной помощи от России.
И ни одного беженца в Россию.
Исключая родственников и прислугу Асада.
Башара даже.