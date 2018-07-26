Басманный суд рассмотрит ходатайство о признании незаконным возбуждения уголовного дела против Александра Шестуна
Сам обвиняемый свою вину не признает. С ним согласна местная жительница Майя Осипова. Она уверена, что дело сфабриковано. Судебное заседание должно было пройти 20 июля, однако было перенесено из-за проблем с видеосвязью.
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