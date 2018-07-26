В российском МИДе назвали «крымскую декларацию» Госдепа США формальным документом
В документе говорится, что Вашингтон «никогда не признает аннексию Крыма». Официальный представитель ведомства Мария Захарова сравнила его с ядерной сделкой с Ираном. Ее заключили во времена администрации Барака Обамы, но разорвал нынешний президент США Дональд Трамп. Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату недавно «были официальной политикой США», так как «Обама так решил». «А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», — написала Захарова Facebook. Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не признаёт и не будет признавать «суверенитет Кремля над территорией, захваченной силой». Он также обратился к России с призывом прекратить «оккупацию» Крыма.
Комментарии9
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nick_yalta_ua 26 июля 2018 | 06:47
Подскажите уже кто-то московскому миду, что любой правовой государственный акт является формальным, так как имеет форму - документ(facepalm).
banyi3 26 июля 2018 | 06:54
nick_yalta_ua: Какашка тоже формальна, ибо имеет форму по Вашей логике )
mordechay_blinchikof 26 июля 2018 | 07:05
banyi3: ☜Какашка
-чтоб отдыхал ты только в крыму
ostapbey 26 июля 2018 | 07:09
banyi3: форму твоей головы имеет??
Так чего ты за какошкой прячешься как Путин за Медведевым?
Даже..;
ihor_syvoryj 26 июля 2018 | 06:56
Любой договор с Расеей не стОит той бумаги, на которой написан.
marder888 26 июля 2018 | 07:00
Крым возвращать придется, никуда не денешься. Веселее всего при этом будет понаехам, заботливо направленным кремлехунтой на замену местного населения. Многие из них продали свои квартиры в Мухосрансках, и возвращаться будет некуда. Ну как грится туда и дорога.
sg91 26 июля 2018 | 07:06
marder888:
Ты, маленький опарыш, действительно считаешь что если твои хозяева еще 48 раз скажут "мы не признаем", то в Кремле расплачутся и пойдут на попятный? Да ты еще тупее, плесень, чем кажешься )))
sg91 26 июля 2018 | 07:04
> "над территорией, захваченной силой"
А Косово, бля..ь, отделилось мирно, с песнями и хороводами. Лживые двуличные ублюдки, ваш заокеанские господа, хомячки. Собственно такие же пидары как и вы.
ostapbey 26 июля 2018 | 07:07
sg91: мирно отделились от предпоследней Федерации, но не признанной мирно последней Федерацией.
Твоя последняя осталась..