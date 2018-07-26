В российском МИДе назвали «крымскую декларацию» Госдепа США формальным документом

В документе говорится, что Вашингтон «никогда не признает аннексию Крыма». Официальный представитель ведомства Мария Захарова сравнила его с ядерной сделкой с Ираном. Ее заключили во времена администрации Барака Обамы, но разорвал нынешний президент США Дональд Трамп. Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату недавно «были официальной политикой США», так как «Обама так решил». «А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», — написала Захарова Facebook. Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не признаёт и не будет признавать «суверенитет Кремля над территорией, захваченной силой». Он также обратился к России с призывом прекратить «оккупацию» Крыма.