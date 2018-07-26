Бывший президент Армении Роберт Кочарян придет сегодня на допрос в Специальную Следственную Службу

Следователи планировали расспросить его о событиях 1 марта 2008-ого года, когда во время уличных акций погибли десять человек. Это знаковое событие, и для многих граждан оно было неожиданностью, — сказал «Эху Москвы» политолог Микаэл Золян. По его словам, новая власть постоянно подчеркивает, что подобные допросы это не политическое преследование, и всё подобные процедуры проходят строго по закону.