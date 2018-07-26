Представители посольства России в США сегодня посетят задержанную активистку Марию Бутину

Её обвиняют в деятельности, которая не предусмотрена студенческой визой. Дипломаты намерены и далее помогать россиянке, — рассказал пресс-секретарь дипведомства Николай Лахонин. Россиянку задержали по подозрению в шпионаже, ей грозит до 15 лет тюремного заключения.