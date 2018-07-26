Басманный суд столицы сегодня рассмотрит жалобу главы Серпуховского района Подмосковья

Александр Шестун требует признать незаконным возбуждение против него уголовного дела. Чиновник находится в СИЗО «Лефортово» с середины июня. Александра Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, ущерб составил 62 миллиона рублей. Сам Шестун считает дело против себя сфабрикованным, а среди заказчиков называет губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ генерала Ивана Ткачева. Как отмечает «Новая газета», Ткачев задерживал министра Алексея Улюкаева, участвовал в расследовании дел против нескольких губернаторов. Кроме того, он руководил оперативным сопровождением дела о контрабанде кокаина через российское посольство в Аргентине. Еще до задержания глава Серпуховского района записал видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказал о давлении со стороны ФСБ и администрации президента. Шестун связал это планами переизбраться на своем посту. Чиновнику отказали в участии в выборах.