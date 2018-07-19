Министерство труда предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

Об этом пишет газета «Ведомости». Пенсионная реформа приведет к резкому увеличению бюджетных выплат, поэтому сейчас правительство пытается переложить это на работодателей, сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Михаил Хазин. Эта пенсионная реформа изначально была профанацией. Никто не собирался ничего реформировать. Цель была максимально взбесить народ против власти вообще и против Путина, в частности, сообщил Хазин.