74-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву предъявлено официальное обвинение в госизмене
Об этом сообщил «Эху Москвы» его адвокат Иван Павлов. Он отметил, что его не допустили до процедуры предъявления обвинения. Адвокаты также оспорят предъявление обвинения и потребуют немедленного освобождение Виктора Кудрявцева. Мосгорсуд 2 августа рассмотрит жалобу на его заключение под стражу.
По версии следователей, Кудрявцев передал одной из стран НАТО закрытую информацию о технологиях, примененных в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. Расследование касается событий 2013-го года.
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