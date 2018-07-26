Израиль атаковал боевиков и ракетную установку на территории Сирии

С ее помощью был произведен запуск двух ракет, сообщает в Twitter пресс-служба Сил обороны Израиля. Ранее израильские военные сообщала об обстреле с территории Сирии близ Голанских высот. В связи с этим на израильских территориях была объявлена ракетная тревога.