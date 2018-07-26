Евросоюз пошел на ряд уступок США в вопросах торговли, чтобы избежать полномасштабной торговой войны
Соглашение было достигнуто в ходе встречи делегации ЕС с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщила газета The Wall Street Journal со
ссылкой на источник в европейской делегации. По данным издания, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем договорились работать с американской администрацией над снижением промышленных пошлин с обеих сторон и увеличением экспорта СПГ и соевых бобов в Европу.
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