ЕСПЧ призвал Олега Сенцова прекратить голодовку, а Россию — обеспечить ему необходимое лечение
Такое решение принято в качестве обеспечительной меры по иску «Сенцов против России», в котором украинский режиссер обвинял Москву в нарушении статей о «запрещении пыток» и о «праве на свободу и безопасность» Конвенции по защите прав человека и основных свобод.
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vvietham 26 июля 2018 | 06:24
Одной савченко им оказалось мало
В ЕСПЧ предотвращали бы лучше могилизации, возникающие в следствии отравления бандеровским урапатриотизмом
Изваринскиая могилизация (до 8000 карателей), Иловайская (до 5000 карателей), в Донецком Аэропорту (1500 карателей), Дебальцевский котёл (до 8000 карателей), Амвросиевский котел (6000 карателей), Еленовский котёл (2000 карателей), котел в Луганском аэропорту (2000 карателей)