Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о продлении въезда в Россию по паспорту болельщика

Он позволит обладателям Fan-ID до конца года приезжать в страну без визы. Законопроект направлен на развитие позитивного опыта, полученного во время проведения Чемпионата мира по футболу в России, говорится в пояснительной записке к документу. Проект был внесен на рассмотрение чуть больше недели назад и уже прошел два чтения. Такая спешка объясняется тем, что депутаты планировали принять его до завершения текущей сессии, то есть до конца этой недели. С инициативой о продлении действия Fan-ID по завершении Чемпионата выступил Владимир Путин.

Отмечу, что известны случаи, когда паспорт болельщика использовался не по назначению. Так за два последних месяца несколько человек, въехавших в Россию по Fan-ID, попытались пересечь границу с Финляндией и запросить в стране убежище. В середине июля стало известно, что несколько десятков граждан Нигерии приехали в Москву по паспорту болельщика, чтобы устроиться здесь работать, а в итоге остались без жилья и денег. Напомним, что для поездки на Чемпионат мира по футболу в Россию паспорт болельщика оформили более 800 тысяч иностранных граждан.