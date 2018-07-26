Бельгийский велогонщик Филипп Жильбер (Quick-Step Floors) проехал около 60 километров с переломом коленной чашечки

Бельгийский велогонщик Филипп Жильбер, выступающий за команду Quick-Step Floors, проехал около 60 километров с переломом коленной чашечки. Инцидент случился на 16-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс». Во время гонки бельгиец вылетел в кювет, где и получил травму. Фотографию своих ног он опубликовал в твиттере. После этапа Жильбер снялся с гонки.