В Японии казнили шестерых членов экстремистской секты «Аум Синрикё»
В Японии казнили шестерых членов экстремистской секты «Аум Синрикё» (организация запрещена в России). Они были приговорены к смертной казни за теракт с использованием зарина в токийском метро в 1995 году, сообщает Kyodo со ссылкой на неназванного представителя властей. Агентство уточнило, что казненные участвовали и в других терактах. Эту информацию подтвердил источник NHK. Телеканал отмечает, что они были последними членами запрещенной в России организации «Аум Синрикё», которых в Японии приговорили к смерти.
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